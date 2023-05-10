Після короткої перепалки дівчата втекли.

В Одесі спалахнув скандал, коли перехожі почули у дворі місцевого закладу музику російського гурту "Руки вверх". З дівчатами, які танцювали під російські пісні, провели роз'яснювальну "бесіду".

На опублікованих в місцевих Telegram-каналах кадрах пара чоловіків звернулася до групи дівчат, як стверджується, на вулиці Дерибасівська, з питанням, чому ті слухають "Руки вверх". Молоді нагадали, що ці виконавці відкрито підтримують своєю музикою дії Путіна проти України.

Далі дівчат закликали не популяризувати "л*йно" на вулицях Одеси.

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Одна з них, яка представилася господинею закладу, заявила, що має право вмикати у своєму кафе музику, яка вона любить. "Я господиня цього закладу, що ви можете мені висунути? Якщо ми не будемо слухати, то щось зміниться?... Ми слухаємо це у себе, це наш день народження".

Тоді їй побажали "п*здувати у Росію і це слухати".

Конфлікт розвитку не отримав, бо дівчата просто втекли.

Новини України - останні скандали

Напередодні екс-радник глави офісу президента Олексій Арестович влип у скандал через "інсайд" касирки з приводу "російськомовного" Києва. Йдеться про історію, якою Арестович поділився під час передачі з українським журналістом Василем Головановим. Він заявив, що після початку повномасштабної війни столиця ще більше "заговорила" російською.

Нещодавно відгримів скандал з російськими піснями в центрі Львова. Поведінка групи чоловіків родом з Дніпра, які слухали путініста Лепса в Range Rover у Львові, викликала обурення тисяч користувачів.

Після розголосу історії в мережі правоохоронці отримали орієнтування на любителів Лепса. Їх зупинили, завезли в поліцейський відділок, також військові вручили фігурантам скандалу повістки.

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