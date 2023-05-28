Правоохоронець зняв з себе погони та пішов на вулицю "розмовляти" з чоловіком, який був на підпитку.

В Одесі знову мовний скандал - російськомовного правоохоронця та його керівника через конфлікт з невідомим відсторонили від виконання службових обов’язків.

Як повідомили у регіональному главку Національної поліції, подію зафіксували на відео, яке сьогодні виявлено під час моніторингу соціальних мереж. На відеозапису – чоловік у формі та невідомий конфліктують, зокрема через те, що правоохоронець розмовляє російською.

В ході перевірки інформації встановлено, що інцидент стався між дільничним та громадянином у відділі поліції, куди кількох чоловіків запросили через появу у громадському місці у п'яному вигляді. Наразі дільничного та його керівника відсторонили від виконання обов’язків.

"Оцінка діям поліцейського, його керівника та ще двом його колегам, які були присутні під час конфлікту - оперативному черговому та помічнику оперативного чергового, буде надана за результатами розслідування", - заявили у главку.

Згадане відео з'явилося сьогодні у місцевих Телеграм-каналах. На ньому зафіксовано конфлікт, учасником якого став молодий поліцейський та якийсь чоловік, вочевидь, один із тих, кого "запросили" до дільниці. Зважаючи на все, запис почали вести з певної "точки" конфлікту - після того, як невідомий вимагав, щоб правоохоронець розмовляв українською.

Невідомо, що відбувалося до цього моменту, але видно, що поліцейський уже гнівається і російською мовою каже, що Одеса – це Україна. Але опонент відповідає, що той зобов'язаний говорити українською, застосовує ненормативну лексику та звинувачує правоохоронця у тому, що той "прикривається погонами" і пропонує їх зняти. Поліцейський встає, знімає погони та разом з невідомим йде із приміщення. За "кадром" також чути жіночий сміх. Учасники конфлікту виходять на вулицю, але чим саме він завершився, наразі невідомо.

Мовні скандали в Україні

Як раніше повідомляв УНІАН, нещодавно в одному з кафе Чернівців розгорівся мовний скандал - відвідувач влаштував емоційну суперечку з персоналом закладу через відмову з обслуговуванні російськомовних клієнтів.

10 квітня стало відомо, що в Одесі розгорівся мовний скандал через російську музику в магазині. Водночас у магазині у Броварах відмовилися обслуговувати клієнтку українською мовою.

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