Жінка не вірила, що місцеві мешканки могли свідомо перейти на українську мову.

В одеському готелі стався конфлікт між працівницями і відвідувачкою, яка соромила їх за українську мову.

У поширеному в мережі відео дівчата обговорюють з клієнткою сніданок - вони говорять українською, а вона відповідає їм російською мовою. "Тобто нам не принесуть: мовляв, тільки на 200 рублів є це і все", - каже жінка в якийсь момент. Одна з дівчат виправляє її: "У нас не рублі, а гривні". Тоді відвідувачка каже, що рублі й гривні - "це одне і те ж".

Коли дівчата кажуть, що це не одне і те ж, жінка починає розповідати, що "на нашій землі все життя були рублі" і сумніватися в тому, що дівчата місцеві, якщо розмовляють українською мовою.

Відео дня

Дівчата пояснюють, що раніше говорили "по-одеськи", а зараз свідомо переходять на українську мову, оскільки живуть в Україні. Однак жінка не вірить, що вони місцеві й продовжує наполягати на тому, що вони приїжджі, бо в Одесі нібито ніхто з молоді так не розмовляє. "Дівчата! Ну, що ви, перевзулися? Ну, соромно! І що ви, з пацанами так ось зустрічаєтеся, і говорите: "Я хочу тебе"? Ну, це ж колгосп!" - каже вона.

При цьому відвідувачка сказала дівчатам, що вони не мають права робити їй зауваження і вона "прославить" цей готель, оскільки ніби дружить з мером Одеси Геннадієм Трухановим. "Господи, не понтуйтесь, або їдьте у Херсон. Або звідки ви там...." - кинула вона в кінці.

Пізніше в мережі з'явилося відео з вибаченнями цієї жінки. Вона прийшла до дівчат і сказала, що нічого не має проти гривні та української мови.

Мовні скандали в Україні

Нагадаємо, що кілька тижнів тому в Одесі відвідувачку відмовилися обслуговувати українською мовою і попросили піти.

У Києві викладачку ДТЕУ звільнили після скандалу - жінка почала запитувати студентів, чому вони не фронті, коли ті попросили її перейти на українську мову.

Раніше дочка глави Федерації дзюдо України Михайла Кошляка Єлизавета публічно заявила, що не перейде на українську мову з принципу. За її словами, війна почалася нібито через утиски російськомовних.

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