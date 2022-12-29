Монумент буде передано до Одеського художнього музею для його тимчасового зберігання.

В Одесі демонтували пам'ятник російському полководцю Олександру Суворову. Він був встановлений в Суворовському районі міста.

Як повідомляє Одеська міськрада, це було зроблено згідно з рішенням сесії міської ради від 30 листопада 2022 року.

"Згідно рішення сесії міської ради в Одесі було демонтовано пам’ятник О. Суворову", – йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що монумент буде передано до Одеського художнього музею для його тимчасового зберігання.

Демонтаж памʼятників в Одесі

24 листопада виконком Одеси підтримав демонтаж та перенесення пам'ятника "Засновникам Одеси", центральною фігурою якого є статуя імператриці Катерині II. Таке ж рішення ухвалили і щодо памʼятника Суворову на Південній дорозі.

Ввечері у середу, 28 грудня 2022 року, в Одесі почали демонтаж статуї російської імператриці Катерини II. Раніше навкола пам'ятника "Засновникам Одеси" розібрали паркан.

Згідно з рішенням Одеської міської ради, статую імператриці демонтують та передадуть Одеському художньому музею.

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