Виконком Одеси підтримав демонтаж та перенесення пам'ятника "Засновникам Одеси", центральною фігурою якого є статуя імператриці Катерині II.
Як повідомила прес-служба мерії, відповідне рішення прийнято сьогодні, 24 листопада.
"На засіданні виконавчого комітету Одеської міської ради членами виконкому підтримано проект рішення про демонтаж та перенесення пам’ятника "Засновникам Одеси", – йдеться у повідомленні.
Як пише "Суспільне Одеса", рішення ухвалили одностайно. Крім того, проголосували і за демонтаж пам'ятника російському полководцю Олександру Суворову на Південній дорозі.
За словами віце-мера Одеси Олега Бриндака, питання щодо знесення пам'ятника Катерині ІІ буде остаточно розв'язано 30 листопада на сесії міськради. На місці російської імператриці можуть відновити фонтан.
Демонтаж пам'ятника Катерині ІІ в Одесі
Впродовж останніх місяців активізувалася суспільні дискусія щодо доречності розміщення пам’ятника імператриці Катерини II в центрі Одеси. В жовтні було проведено електронне опитування щодо долі пам’ятника.
Серед запропонованих варіантів найбільше одесити підтримали ідеї демонтувати монумент та залишити скульптурну композицію на місці, але доповнити її інформацією про діяльність імператриці.
У мерії інформували, що остаточне рішення про долю пам'ятника "Засновникам Одеси" прийматиме міська рада.
До цього зазначену пам'ятку невідомі неодноразово обливали фарбою. Також біля постаменту проводили акції із вимогою його знести. 6 листопада навколо пам'ятника поставили паркан.
Історія пам’ятника "Засновникам Одеси"
У 2007 році в Одесі реставрували Катерининську площу. Під час реставрації на площі встановили пам'ятник "Засновникам Одеси", який є копією пам’ятника, який більшовики демонтували у 1925 році.
Це композиція, центральною фігурою якого є російська імператриця Катерина II. Її оточують сателіти (невеликі статуї) – Григорій Потьомкін, Платон Зубов, Йосип Дерібас та Франц де Волан.