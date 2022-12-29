Деякі елементи памʼятника вже демонтовано.

Ввечері у середу, 28 грудня 2022 року, в Одесі почали демонтаж статуї російської імператриці Катерини II. Раніше новкола пам'ятника "Засновникам Одеси", центральною фігурою якого є цей монумент, розібрали паркан.

Як повідомляє місцеве видання "Думська", деревʼяний саркофаг, за яким був памʼятник Катерині ІІ, робочі розбирали від самого ранку.

Деякі елементи памʼятника "Засновникам Одеси" вже демонтовано.

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Демонтаж пам'ятника Катерині II

20 жовтня 2022 року в Одесі було завершено електронне опитування щодо долі пам’ятника "Засновникам Одеси", центральною фігурою якого є статуя імператриці Катерини ІІ. Проте остаточне рішення щодо долі монумента приймала міська рада.

Наприкінці листопада 2022 року Одеська міськрада вирішила демонтувати пам'ятник "Засновникам Одеси". Згідно з рішенням, статую імператриці демонтують та передадуть Одеському художньому музею.

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