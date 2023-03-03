Жителів частини Полтавської області закликали зберігати спокій.

Тиждень в одній з громад Полтавщини лунатимуть постріли.

Про це начальник Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін повідомив у Telegram. "З 3 до 10 березня у Щербанівській громаді проводитимуть навчальні стрільби. Якщо почуєте звуки пострілів, зберігайте спокій!", - написав він.

Варто зазначити, що на частині Київської області часто лунають звуки вибухів через планові роботи саперів.

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Ситуація в Полтавській області - сьогодні це варто знати

Як повідомляв УНІАН, 1 березня ворог завдав ракетного удару по цивільній та критичній інфраструктурі в Кременчуцькому районі Полтавської області.

Також у перший день весни стало відомо, що сили протиповітряної оборони у регіоні збили всі чотири ворожих дрони-камікадзе, які росіяни запустили вночі, але є руйнування унаслідок падіння уламків.

5 грудня під час повітряної тривоги у Полтавській області збили до 10 російських ракет, обійшлося без "прильотів".

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