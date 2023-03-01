В багатьох областях України була оголошена повітряна тривога.
У Кременчуцькому районі на Полтавщині пролунали звуки вибухів, повідомляють "Суспільному" місцеві жителі.
Про загрозу ракетного удару повідомляє голова Полтавської ОВВ Лунін.
"Загроза ракетного удару! Залишаємося в укриттях! Віримо в ЗСУ!", - написав він.
Глава Офісу президента Андрій Єрмак також закликав не ігнорувати тривогу.
Згодом по свій Україні пролунали відбої тривоги.
Попередньо було запущено дві ракети Х-22 та одна фальш-ціль, повідомляє моніторинговий сервіс warmonitor.
Ракетні та дронові атаки РФ - деталі
Окупанти почали запускати іранські дрони-камікадзе "Шахед" з Брянської області РФ. Як повідомляє розвідка Британії, Росія знайшла нову точку запуску БПЛА для того, щоб скоротити час їхнього підльоту до Києва та "промацати" сили ППО.
У ніч на 1 березня російський агресор зробив нову спробу атакувати тилову інфраструктуру України дронами-камікадзе іранського виробництва. Всього було випущено чотири апарати – всі вони були збиті бійцями української протиповітряної оборони.
Українські сили Протиповітряної оборони у середу, 1 березня, збили над Київщиною російський безпілотник.