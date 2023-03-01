Глава Офісу президента Андрій Єрмак закликав не ігнорувати тривогу.

В багатьох областях України була оголошена повітряна тривога.

У Кременчуцькому районі на Полтавщині пролунали звуки вибухів, повідомляють "Суспільному" місцеві жителі.

Про загрозу ракетного удару повідомляє голова Полтавської ОВВ Лунін.

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"Загроза ракетного удару! Залишаємося в укриттях! Віримо в ЗСУ!", - написав він.

Глава Офісу президента Андрій Єрмак також закликав не ігнорувати тривогу.

Згодом по свій Україні пролунали відбої тривоги.

Попередньо було запущено дві ракети Х-22 та одна фальш-ціль, повідомляє моніторинговий сервіс warmonitor.

Ракетні та дронові атаки РФ - деталі

Окупанти почали запускати іранські дрони-камікадзе "Шахед" з Брянської області РФ. Як повідомляє розвідка Британії, Росія знайшла нову точку запуску БПЛА для того, щоб скоротити час їхнього підльоту до Києва та "промацати" сили ППО.

У ніч на 1 березня російський агресор зробив нову спробу атакувати тилову інфраструктуру України дронами-камікадзе іранського виробництва. Всього було випущено чотири апарати – всі вони були збиті бійцями української протиповітряної оборони.

Українські сили Протиповітряної оборони у середу, 1 березня, збили над Київщиною російський безпілотник.

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