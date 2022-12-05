За його словами, в області минулося без "прильотів".

Голова Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін повідомив про збиття до 10 російських ракет під час повітряної тривоги сьогодні, 5 грудня.

Як написав він у своєму Telegram-каналі, в області – відбій повітряної тривоги.

"На Полтавщині без прильотів. Сили ППО відпрацювали на повну. Збили до 10 російських ракет. Все буде Україна!" - зазначив голова ОВА.

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Ракетний удар по Україні 5 грудня

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 5 грудня, після 13:00 в Україні була оголошена повітряна тривога, працювала система протиповітряної оборони.

Над одним з районів Київської області сили ППО збили ворожу ракету;в Одеській області внаслідок обстрілу російськими окупантами пошкоджено два інфраструктурних об'єкти, одна людина госпіталізована.

Внаслідок обстрілу російськими окупантами села Новософіївка у Запорізькій області дві людини загинули, трьох поранено.

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