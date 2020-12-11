Уже декілька місяців в Україні діють карантинні обмеження, запроваджені з метою стримування поширення коронавірусу.

В Україні зафіксовано добовий антирекорд смертності від коронавірусу. У столиці зранку склалася складна ситуація на дорогах через ожеледицю.

Складна транспортна ситуація на дорогах Києва

У Києві зранку 11 грудня через ожеледицю ввели оперативне положення на всіх маршрутах громадського транспорту. Це означає, що він курсує не за встановленим графіком.

Захворюваність на COVID-19

В Україні за добу діагностували 13514 нових випадків зараження коронавірусом. Також було зафіксовано 285 смертей людей, хворих на COVID-19. Це - новий добовий антирекорд смертності від коронавірусу в Україні.

Всього з початку пандемії на COVID-19 захворіли 872228 українців, із яких 480348 - одужали, 14755 - померли.

Щеплення від COVID-19 та імунітет

У людей, які зроблять щеплення від коронавірусу, за словами головного державного санітарного лікаря країни, заступника міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка, імунітет орієнтовно може зберігатися щонайменше 6-9 місяців.

Перемир’я на Донбасі

У зоні Операції Об’єднаних сил російсько-окупаційні війська за добу вісім разів обстріляли позиції українських військових, тим самим порушуючи раніше встановлене перемир’я на Донбасі.

Головні новини України: що важливо знати 11 грудня 2020

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Автор: Аліна Вишневська