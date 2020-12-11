У Києві ввели оперативне положення на всіх маршрутах громадського транспорту. Це означає, що він курсує не за встановленим графіком.
Про це повідомили у "Київпастрансі".
"Від початку руху на усіх маршрутах громадського транспорту введено оперативне положення - курсування з відхиленням від графіка руху - у зв'язку з складними погодними умовами", - йдеться у повідомленні.
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Як відомо, ситуація на дорогах столиці ускладнилася напередодні ввечері. Через сильну ожеледицю в Києві сталося чимало ДТП та утворилися величезні затори.
Сьогодні вранці також стався збій у роботі фунікулеру. Через погоду його було призупинено, рух відновили о 8:00.
Ожеледиця в Києві: фото, відео
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