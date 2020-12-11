Вранці не працював столичний фунікулер.

У Києві ввели оперативне положення на всіх маршрутах громадського транспорту. Це означає, що він курсує не за встановленим графіком.

Про це повідомили у "Київпастрансі".

"Від початку руху на усіх маршрутах громадського транспорту введено оперативне положення - курсування з відхиленням від графіка руху - у зв'язку з складними погодними умовами", - йдеться у повідомленні.

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Як відомо, ситуація на дорогах столиці ускладнилася напередодні ввечері. Через сильну ожеледицю в Києві сталося чимало ДТП та утворилися величезні затори.

Сьогодні вранці також стався збій у роботі фунікулеру. Через погоду його було призупинено, рух відновили о 8:00.

Ожеледиця в Києві: фото, відео

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Автор: Юрій Годован