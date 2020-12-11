Київ паралізували масштабні затори через негоду
На дорогах Києва сталося багато ДТП.
У Києві сьогодні через ожеледицю утворилися серйозні затори на дорогах.
Мокрий сніг та ожеледиця: синоптики попереджують про збереження складних погодних умов в УкраїніЗа даними Google Maps, рух у бік правого берега ускладнений на мостах: Метро і Південному. Інші мости не завантажені.
Через ДТП тягнеться проспект Перемоги, на ділянці дороги від станції метро " Житомирська "і до"Шулявська". Крім того, складнощі з проїздом є на проспектах Соборності, Броварському, Романа Шухевича та Миколи Бажана, Великій Окружній, вулиці Олени Теліги. Особливо ускладнено рух у центрі міста.
На дорогах столиці сталося багато ДТП. Зокрема, аварія сталася на на ентузіастів,5. Там Хюндай влетів у дерево. Є постраждалі, яких вже госпіталізували, одна людина загинула на місці події. На місці працює поліція.
У Київавтодорі повідомили, що 36 бригад з ручного прибирання в ніч на 11 грудня обробляли тротуари і зупинки. Всього з початку негоди використано 2143,7 тонн солі, 99,6 тонн піщано-сольової суміші, 258,3 тонн рідких хлоридів.
У Київпастрансі повідомили, що у зв'язку зі складними погодними умовами з початку руху на всіх маршрутах громадського транспорту введено оперативне положення - курсування з відхиленням від графіку руху. Через негоду тимчасово призупиняли роботу київського фунікулера.
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