Жовтий рівень небезпеки: у Києві та низці областей України в суботу прогнозують ожеледицю
На дорогах більшості областей 12 грудня знову прогнозують ожеледицю.
У суботу, 12 грудня, у столиці та майже у всіх областях України знову очікується ожеледь.
Київ паралізували масштабні затори через негодуПро це йдеться у повідомленні Укргідрометцентру.
"12 грудня в Україні на дорогах ожеледиця; у західних (крім Закарпаття), центральних, східних, вдень і у північних областях ожеледь (І рівень небезпечності, жовтий)", - попереджають синоптики.
Якою буде погода у суботу, 12 грудня: прогноз УГМЦ
12 грудня синоптики прогнозують невеликий мокрий сніг та дощ, ожеледь. Температура вночі від +1° до -6°, вдень близько 0°.
У Києві 12 грудня вночі без опадів, вдень очікується невеликий мокрий сніг та дощ, ожеледь. Температура вночі -4°...-6°, вдень — від 0 до -2°.
Погіршення погодних умов в Україні: що відомо
- Ускладнення погодних умов в Києві й області почалося 10 грудня в другій половині дня, коли почався дощ при мінусовій температурі (до 2 градусів морозу). Дощ миттєво замерзав, утворюючи крижану кірку. В результаті сталося обмерзання тротуарів і доріг. Через це в столиці сталися численні ДТП. Люди з офісів ледве змогли дістатися додому.
- У Київській області через негоду обмежували рух вантажівок і автобусів на час обробки доріг сіллю.
- Також ускладнення погодних умов спостерігалося в Рівненській, Тернопільській, Вінницькій і Хмельницькій областях.
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