Жовтий рівень небезпеки: у Києві та низці областей України в суботу прогнозують ожеледицю

На дорогах більшості областей 12 грудня знову прогнозують ожеледицю.

На дорогах - знову ожеледиця / фото УНІАН, Чузавков Сергій

У суботу, 12 грудня, у столиці та майже у всіх областях України знову очікується ожеледь.

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"12 грудня в Україні на дорогах ожеледиця; у західних (крім Закарпаття), центральних, східних, вдень і у північних областях ожеледь (І рівень небезпечності, жовтий)", - попереджають синоптики.

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12 грудня синоптики прогнозують невеликий мокрий сніг та дощ, ожеледь. Температура вночі від +1° до -6°, вдень близько 0°.

У Києві 12 грудня вночі без опадів, вдень очікується невеликий мокрий сніг та дощ, ожеледь. Температура вночі -4°...-6°, вдень — від 0 до -2°.

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