Головні новини України 13 січня 2021 / фото УНІАН
Кількість хворих на COVID-19 в Україні за добу зросла на 6400. Окупанти поранили бійця ЗСУ на Донбасі.
Ситуація з коронавірусом
В Україні за добу виявили 6409 нових випадків зараження коронавірусом.
З початку пандемії на COVID-19 захворіло 1130839 українців, 826871 – одужав, 20214 – померли.
Війна на Донбасі
У районі проведення операції Об’єднаних сил окупанти за добу одинадцять разів порушили режим припинення вогню. Внаслідок обстрілу один боєць зі складу Об’єднаних сил отримав осколкове поранення.
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