В Україні наразі діє посилений карантин, запроваджений з метою протидії поширенню коронавірусу.

Кількість хворих на COVID-19 в Україні за добу зросла на 6400. Окупанти поранили бійця ЗСУ на Донбасі.

Ситуація з коронавірусом

В Україні за добу виявили 6409 нових випадків зараження коронавірусом.

З початку пандемії на COVID-19 захворіло 1130839 українців, 826871 – одужав, 20214 – померли.

Війна на Донбасі

У районі проведення операції Об’єднаних сил окупанти за добу одинадцять разів порушили режим припинення вогню. Внаслідок обстрілу один боєць зі складу Об’єднаних сил отримав осколкове поранення.

Головні новини України: що важливо знати 13 січня 2021

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Автор: Аліна Вишневська