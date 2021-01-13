Він нагадав, що загалом режим карантину в Україні встановлено до 28 лютого.

Міністерство охорони здоров'я планує перейти до адаптивного карантину після закінчення січневого локдауну.

Про це в ефірі "Сніданку з 1+1" 13 січня розповів міністр охорони здоров’я Максим Степанов, передає ТСН. Він нагадав, що загалом режим карантину в Україні встановлено до 28 лютого.

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"У нас в країні на сьогоднішній день карантин встановлений до 28 лютого з певним періодом посилених обмежень від 8 до 24 січня. Це такий режим. Починаючи від 25 січня, буде карантин з іншими обмеженнями, з іншим режимом. Зокрема, це стосується нашої стратегії: ми хочемо далі повернутися до адаптивного карантину. Тоді, залежно від епідеміологічної ситуації, визначають той чи інший рівень обмежень", - повідомив очільник МОЗ.

Степанов запевнив, що карантинні обмеження, які діють до 24 січня, припиняти не будуть. Крім того, подовжувати жорсткі заборони не планують. "У такому режимі, який діє до 24 січня, (подовжувати - Ред.) немає думки. Це повинно бути логічно і відповідати законам епідеміології", - наголосив міністр.

Локдаун може бути повторений, якщо "буде надкритична ситуація". "Якщо буде різке зростання захворюваності на коронавірус. Йдеться про можливості медичної системи. Якщо ми прив'язуємося до кількості, то це близько 30 тисяч хворих. Утім, це і кількість госпіталізованих, і кількість важких пацієнтів, і зростання - з якою швидкістю воно відбувається", - заявив Максим Степанов.

Міністр наголосив, що логіка нинішнього локдауну - це зменшення контактів після новорічних і різдвяних свят, коли потенційно відбулося масове інфікування людей.

Жорсткий карантин 8-24 січня 2021 року: що під забороною

9 грудня Кабінет міністрів вирішив запровадити жорсткий карантин з 8 по 24 січня 2021 року. Він передбає такі обмеження :

: Заборона на роботу закладів громадського харчування (крім адресної доставки замовлень і замовлень на винос);

Заборона на роботу розважальних закладів;

Заборона на роботу підприємств торгівлі непродовольчими товарами;

Заборона на роботу закладів культури і проведення культурних масових заходів;

Заборона на роботу спортивних залів, фітнес-центрів, басейнів;

Заборона на проведення масових заходів, крім організації гірськолижного дозвілля (без роботи закладів громадського харчування та продажу алкогольних напоїв);

Заборона на роботу непродовольчих ринків;

Заборона на відвідування навчальних закладів, крім дитсадків

Що дозволено під час жорсткого карантину 8-24 січня 2021

Посилений карантин не передбачає обмеження роботи громадського транспорту – як міського, так і міжміського сполучення.

роботи громадського транспорту – як міського, так і міжміського сполучення. Дозволено проведення офіційних спортивних заходів без глядачів, роботу підприємств торгівлі продуктами харчування, лікарськими засобами, виробами медичного призначення, засобами гігієни, засобами зв'язку, ветеринарними препаратами, кормами для тварин.

Також мають право працювати АЗС, фінансові установи, оператори поштового зв'язку, а також заклади медичної практики, ветеринарної практики, установи з технічного обслуговування і ремонту транспортних засобів.

Перукарням і салонам краси дозволено працювати виключно за попереднім записом.

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Автор: Андрій Василюк