Жителі багатоквартирних будинків у 2021 році сплачуватимуть за комунальні послуги за тарифами 2019 року.

Мер Києва Віталій Кличко пообіцяв, що у столиці цього опалювального сезону опалення та гаряче водопостачання не подорожчають.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це Кличко сказав під час онлайн-брифінгу, відповідаючи на запитання журналістів.

«Питання тарифів підіймається кожного опалювального сезону. Збільшується вартість електроенергії та газу, що є основними складовими для виробництва тепла та постачання гарячої води. І це є причиною для перегляду тарифів на тепло та гарячу воду. …Але цього опалювального сезону ціна послуг на опалення та гаряче водопостачання не зміниться! Мешканці багатоквартирних будинків сплачуватимуть за комунальні послуги за тарифами ще 2019 року», - наголосив Кличко.

За його словами, кияни можуть зменшити суми у платіжках за комунальні послуги за допомогою заходів з енергозбереження.

«Майже 800 будинків вже скористались міськими програмами з енергозбереження. Термомодернізація будинків дозволяє зменшити витрати за комунальні послуги в 2-3 рази», - сказав мер.

Кличко зазначив, що столиця продовжує втілювати такі програми, і на 2021 рік на заходи з енергозбереження виділила з бюджету понад 150 млн грн.

Підвищення тарифів в Україні

Як повідомляв УНІАН, з 1 січня 2021 року в Україні зросли тарифи на споживання і транспортування газу, а також ціни на електроенергію.

У зв’язку з цим у декількох регіонах відбулися акції протесту.

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Автор: Інна Андаліцька