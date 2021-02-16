В Україні діють карантинні обмеження, запроваджені з метою стримування поширення коронавірусу.

В Україні за добу вдвічі зросла кількість смертей від COVID-19. Окупанти не припиняють порушувати перемир’я на Донбасі.

Ситуація з коронавірусом

В Україні за добу коронавірус виявили у 3143 людей. При цьому кількість смертей за добу зросла в понад два рази - зафіксовано 150 летальних випадків.

Всього з початку пандемії на COVID-19 захворіло 1276618 українців, 1122968 - одужали 24542 - померли.

Перемир’я на Донбасі

У районі проведення Операції об'єднаних сил на Донбасі за добу російсько-окупаційні війська тричі порушили режим припинення вогню.

Головні новини України: що важливо знати 16 лютого 2021

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Автор: Аліна Вишневська