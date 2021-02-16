За словами міністра, затримка доставки перших партій вакцини пов'язана з логістичними та бюрократичними проблемами.

У Міністерстві охорони здоров'я очікують, що вакцинальна кампанія проти COVID-19 розпочнеться в Україні вже цього тижня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

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За його словами, наразі в Україні повністю готова вся медична інфраструктура для проведення вакцинації, зокрема, сформовані мобільні бригади та списки людей, які будуть вакцинувати на першому етапі.

"Очікуємо поставку вакцини, як тільки вона прийде – ми одразу почнемо вакцинацію. У нас була впевненість, що вакцина буде до 15 лютого. Вона ґрунтувалася на укладених договорах між Україною та виробниками вакцин, де чітко були передбачені кількість та терміни поставки", - розповів міністр.

Він додав, що за цими договорами на 1 млн доз Україна очікує в лютому і 1 млн – у березні.

"Виникли певні технічні проблеми логістичного характеру, я думаю, що вони будуть вирішені бувально за декілька днів... Я дуже розраховую, що вже цього тижня ми зробимо перше щеплення від коронавірусної хвороби – медпарцівникам...", - зазначив Степанов.

Він також додав, що через "певні бюрократичні труднощі, які не залежать від України", є затримка у поставках вакцини в рамках глобальної ініціативи COVAX – йдеться про 117 тис. доз вакцини Pfizer.

Очільник МОЗ наголосив, що в обох випадках Україна робить усе від неї залежне, щоб пришвидшити поставку вакцин.

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Автор: Антоніна Доломанжи