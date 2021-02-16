Підозра оголошена одразу за двома статтями Кримінального кодексу України.

Служба безпеки України оголосила про підозру у вчиненні злочину Анатолію Шарію.

Про це повідомляє прес-служба СБУ.

На переконання слідчих, він здійснював протиправну діяльність на шкоду національній безпеці України в інформаційній сфері.

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"Є підстави вважати, що Анатолій Шарій діяв на замовлення іноземних структур", - йдеться у повідомленні.

Підозра оголошена за двома статтями Кримінального кодексу України – ч. 1 ст. 111 (Державна зрада) та ч. 1 ст. 161 (Порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками).

"Докази слідства підтверджені низкою експертних досліджень, які встановили, що в інтерв’ю та виступах Шарія наявні факти його підривної діяльності проти України", - повідомили в СБУ.

За даними правоохоронців, починаючи з 2012 року через соціальні мережі, електронні ЗМІ та російські телевізійні канали Шарій сприяв державним та неурядовим структурам РФ у проведенні спеціальних інформаційних операцій.

"Зокрема, пропагандист займався дискредитацією державної політики України, умисно та цілеспрямовано поширював маніпулятивну, викривлену інформацію щодо урядових ініціатив та подій на Сході країни", - повідомили в СБУ.

Наразі тривають слідчі дії, продовжується документування усіх обставин скоєння злочину та встановлюються інші особи, які сприяли, або можуть бути причетними до діяльності Шарія.

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Автор: Катерина Лиманська