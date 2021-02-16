Служба безпеки України оголосила про підозру у вчиненні злочину Анатолію Шарію.
Про це повідомляє прес-служба СБУ.
На переконання слідчих, він здійснював протиправну діяльність на шкоду національній безпеці України в інформаційній сфері.
Читайте такожСБУ відкрила справу проти Шарія через мапу України без частини її територій – депутат
"Є підстави вважати, що Анатолій Шарій діяв на замовлення іноземних структур", - йдеться у повідомленні.
Підозра оголошена за двома статтями Кримінального кодексу України – ч. 1 ст. 111 (Державна зрада) та ч. 1 ст. 161 (Порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками).
"Докази слідства підтверджені низкою експертних досліджень, які встановили, що в інтерв’ю та виступах Шарія наявні факти його підривної діяльності проти України", - повідомили в СБУ.
За даними правоохоронців, починаючи з 2012 року через соціальні мережі, електронні ЗМІ та російські телевізійні канали Шарій сприяв державним та неурядовим структурам РФ у проведенні спеціальних інформаційних операцій.
"Зокрема, пропагандист займався дискредитацією державної політики України, умисно та цілеспрямовано поширював маніпулятивну, викривлену інформацію щодо урядових ініціатив та подій на Сході країни", - повідомили в СБУ.
Наразі тривають слідчі дії, продовжується документування усіх обставин скоєння злочину та встановлюються інші особи, які сприяли, або можуть бути причетними до діяльності Шарія.
Вас також можуть зацікавити інші новини:
- Київський суд просять заборонити "партію Шарія" через використання прізвища без згоди
- У МЗС відповіли на заяви Кремля щодо "посередництва" у війні на Донбасі
- "Росія заснувала Одесу, Дніпро і Севастополь": через новий підручник з історії України вибухнув скандал
- На Одещині при виконанні завдання затримано командира диверсійної групи "ЛНР"
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram