В Україні нині діє посилений карантин, запроваджений з метою стримування поширення коронавірусу.

В Україні зафіксували мінімальну добову кількість нових випадків захворювання COVID-19 за майже чотири місяці. Окупанти не припиняють порушувати перемир’я на Донбасі.

Ситуація з коронавірусом

В Україні за добу виявили 3034 нових хворих на COVID-19. Добовий показник захворюваності є найнижчим за майже чотири місяці. Так, 28 вересня виявили 2671 інфікованого, після цього захворюваність зростала.

Всього з початку пандемії коронавірусом заразилися 1163716 українців, 871196 – одужали, 20869 – померли.

Перемир’я на Донбасі

У районі проведення Операції об'єднаних сил на Донбасі за добу зафіксовано два ворожих обстріли з боку російсько-окупаційних військ.

Головні новини України: що важливо знати 18 січня 2021

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Автор: Аліна Вишневська