В Україні зафіксували мінімальну добову кількість нових випадків захворювання COVID-19 за майже чотири місяці. Окупанти не припиняють порушувати перемир’я на Донбасі.
Ситуація з коронавірусом
В Україні за добу виявили 3034 нових хворих на COVID-19. Добовий показник захворюваності є найнижчим за майже чотири місяці. Так, 28 вересня виявили 2671 інфікованого, після цього захворюваність зростала.
Всього з початку пандемії коронавірусом заразилися 1163716 українців, 871196 – одужали, 20869 – померли.
Перемир’я на Донбасі
У районі проведення Операції об'єднаних сил на Донбасі за добу зафіксовано два ворожих обстріли з боку російсько-окупаційних військ.
Головні новини України: що важливо знати 18 січня 2021
- Пожежа в приватному готелі Одеси: кількість жертв зросла (фото)
- Зима не відступає: сьогодні в Україні очікуються морози до -27°
- Пожежа в одеському готелі: у поліції розповіли подробиці (фото, відео)
- Степанов розкрив "слугам народу" плани вакцинації від COVID-19 в Україні – депутат
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram