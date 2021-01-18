За словами прем'єра, таким чином в середньому ціна на газ по країні зменшиться на 30%, а для більшості громадян ціна знизиться навіть на 40%.

Кабінет міністрів встановив з лютого і до кінця опалювального сезону фіксовану ціну на газ в розмірі 6,99 грн за куб. м для побутових споживачів.

Читайте такожЦіна на газ у 2021 році: українцям озвучили умови для зниження тарифуПро це на сьогоднішньому засіданні уряду заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

«За дорученням президента Зеленського уряд приймає постанову, якою встановлюється гранична ціна на газ 6,99 грн за куб. м. Така ціна буде діяти на час до завершення опалювального сезону або до завершення карантину. Вище ніж 6,99 грн постачальники не зможуть піднімати ціни», - сказав він.

За словами Шмигаля, в середньому з лютого ціна на газ по країні зменшиться на 30%, а для більшості громадян ціна знизиться навіть на 40%.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Бредіхіна Ганна