З кожним випадком порушення обіцяють розбиратися окремо.

Мовний омбудсмен України Тарас Кремінь підбив підсумки перших днів дії норм законодавства щодо функціонування державної мови в сфері обслуговування.

Коментар Креміня прозвучав в ефірі каналу "Україна 24".

За його словам, зі кілька днів секретарів омбудсмена отримав близько сотні звернень, частину з них оформлять як скарги для подальшого реагування.

"Переважно вони стосуються в тому числі контенту окремих інтернет-сайтів, реклами, вивісок. Була скарга, що хтось із керівництва ОСББ не хоче спілкуватися з жителями конкретного будинку. З кожним випадком ми будемо розбиратися і з'ясовувати, відправляти свої рекомендації. А щодо злісних порушників ми будемо діяти рішуче", - сказав він.

Коментуючи конфлікти, які відбувалися після набуття чинності новими нормами, Кремінь зауважив, що це "не більше ніж емоції".

"Можливо, це витівки "п'ятої колони ", можливо, комусь ще б хотілося, щоб в Україні діяло інше законодавство. Закону півтора року, було багато емоцій і під час його реєстрації, і під час обговорення, і коли він набрав чинності. Це такі речі, які ми сприймаємо як неминучі", - наголошує він.

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За його словами, тепер кожен громадянин України має право отримувати інформацію українською мовою.

"І мене ображає, коли громадяни України саботують виконання мовного закону, коли деякі з "політичних туристів" знаходять тисячу й один спосіб обійти закон. Це неприйнятно, нецивілізовано і по-хамськи", - сказав мовний омбудсмен.

Українська мова у сфері обслуговування: що змінилося

16 січня набула чинності стаття 30 Закону про мову, згідно з яким всі надавачі послуг незалежно від форми власності мають обслуговувати споживачів і надавати інформацію про товари й послуги українською мовою.

Закон про мову: що передбачає 30 стаття

Мовою обслуговування споживачів України визнається українська мова;

інформація про товари та послуги (у тому числі в інтернет-магазинах і інтернет-каталогах) також має надаватися державною мовою, але може дублюватися іншими мовами;

при наданні такої інформації допускається використання слів, скорочень, абревіатур і позначень англійською мовою та/або з використанням букв латинського та/або грецького алфавітів.

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Автор: Юрій Годован