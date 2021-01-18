У Чернівецькій області невдоволені тарифами протестувальники перекрили рух транспорту в кількох селах та в місті Кіцмань. Раніше сьогодні подібну акцію влаштували в Полтаві.
Про це повідомляє відділ комунікації поліції Чернівецької області у Facebook.
Своєю чергою поліція попереджає водіїв про ускладнення руху в напрямку Івано-Франківської області.
"Наразі поліцейські зафіксували перекриття руху транспорту місцевими жителями в селах Мамаївці, Дубівці, Берегомет, Неполоківці, Оршівці та в місті Кіцмань. Безперервно рухаючись по пішохідних переходах, громадяни в такий спосіб висловлюють невдоволення тарифами на комунальні послуги", - йдеться у повідомленні.
Так, поліція просить водіїв враховувати ситуацію на цих автошляхах під час планування своїх поїздок.
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Зазначається, що на місцях проведення акцій протесту працюють співробітники поліції Чернівецької області. Правоохоронці стежать за порядком і охороняють безпеку дорожнього руху.
"Поліцейські спілкуються з організаторами та учасниками акції, наголошують на неприпустимості будь-якого порушення публічної безпеки і порядку. Для уникнення заторів співробітники поліції здійснюють відвід автотранспорту від місць проведення протестних зібрань громадян", - додали у поліції.
Ціна на газ: скільки тепер платитимуть українці
- 18 січня Кабінет міністрів встановив з лютого і до кінця опалювального сезону граничну ціну на газ у розмірі 6,99 грн за куб. м для побутових споживачів.
- З 1 січня в Україні зросли тарифи на тепло й електроенергію. Також у січні 2021 року ціна на газ як товар досягала майже 11 грн за куб. м. Крім того, у 1,6 раза зросли тарифи на його транспортування в будинки громадян.
- З початку січня в ряді регіонів України пройшли акції протесту проти підвищення комунальних тарифів. Протестують, зокрема, в Харківській, Полтавській, Миколаївській та Чернівецькій областях.
- Президент України Володимир Зеленський під час енергетичної наради доручив уряду терміново вирішити питання з тарифами на газ для населення і встановити граничну ціну на газ, попри впровадження конкурентного ринку газу з 1 серпня 2020 року.
- На цю ініціативу негативно відреагував Міжнародний валютний фонд.
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