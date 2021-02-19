Уже тривалий час Україна живе в умовах карантину, запровадженого з метою протидію поширенню коронавірусу.

Другий день поспіль в Україні фіксують понад 6 тисяч нових випадків зараження коронавірусом. Очільник МОЗу поїхав до Індії по вакцину від COVID-19.

Захворюваність на коронавірус

В Україні за добу виявили 6531 нового хворого на COVID-19.

Всього з початку пандемії коронавірусну інфекцію лабораторно підтверджено у 1293672 українців, 1139977 - одужали 24972 - померли.

Поїздка Степанова до Індії за вакциною від COVID-19

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов відбув із Києва до індійського Пуне, щоб проконтролювати відправку партії вакцин від коронавірусу.

Перемир’я на Донбасі

У районі проведення Операції об'єднаних сил на Донбасі бойовики за добу чотири рази порушили перемир'я. Вогонь ворог відкривав у районі Шумів, Південного та Майорська.

Головні новини України: що важливо знати 19 лютого 2021

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Автор: Аліна Вишневська