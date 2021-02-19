Відповідно до законопроекту сума акцизного податку визначатиметься за новою формулою.

Відповідно до законопроекту № 4643-д про внесення змін до Податкового кодексу та законопроекту № 4644-д про внесення змін до Митного кодексу, в Україні може бути введено нову формулу розмитнення авто на єврономерах, які були ввезені в Україну до 31 грудня 2020 року.

Про це йдеться в тексті законопроекту № 4643-д, оприлюдненому на сайті парламенту.

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Відповідно до законопроекту сума акцизного податку визначатиметься за такою формулою:

Ставка = ставка Базова + Vе + Fе.

Базова ставка - це ставка податку в євро за один транспортний засіб, яка визначається виходячи з його віку.

Vе - ставка податку в євро за один транспортний засіб, яка визначається множенням об'єму циліндрів двигуна внутрішнього згоряння на коефіцієнт, який становить:

0,25 євро за 1 куб. см об'єму циліндрів двигуна - для транспортного засобу з об'ємом двигуна внутрішнього згоряння до 2000 куб. сантиметрів (включно);

0,2 євро за 1 куб. см об'єму циліндрів двигуна - для транспортного засобу з об'ємом двигуна 2001-3000 куб. сантиметрів;

0,25 євро за 1 куб. см об'єму циліндрів двигуна - для транспортного засобу з об'ємом двигуна 3001-4000 куб. сантиметрів;

0,35 євро за 1 куб. см об'єму циліндрів двигуна - для транспортного засобу з об'ємом двигуна 4001-5000 куб. сантиметрів;

0,5 євро за 1 куб.см об'єму циліндрів двигуна — для транспортного засобу з об'ємом двигуна внутрішнього згоряння понад 5000 куб. сантиметрів.

Fе - ставка податку в євро за один транспортний засіб, яка становить:

нуль євро для транспортних засобів, оснащених двигуном внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням і кривошипно-шатунний механізмом;

100 євро для транспортних засобів, оснащених двигуном внутрішнього згоряння із запалюванням від стиснення (дизелем або напівдизелем);

нуль євро для транспортних засобів, оснащених двигуном внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням і кривошипно-шатунним механізм або двигуном внутрішнього згоряння із запалюванням від стиснення (дизелем або напівдизелем) і електричним двигуном (одним або декількома).

Законопроектом про внесення змін до Митного кодексу (МК) пропонується звільнити від адміністративної відповідальності за порушення термінів і вимог митних режимів тимчасового ввезення або транзиту, передбаченої статтями 470, 481 і 485 МК, власників "євроблях", які заплатять до бюджету 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (8500 грн).

Також пропонується на 180 днів дозволити власникам "євроблях" не платити ввізне мито. Крім цього, їм нададуть право вивезти таке авто з України та не нести адміністративну відповідальність за порушення термінів і умов митних режимів тимчасового ввезення або транзиту за умови сплати 8500 грн до бюджету.

Ситуація з "євробляхами"

З 23 лютого 2019 року в Україні діяв загальний режим розмитнення автомобілів на єврономерах за повною ставкою акцизного податку, і вже з 24 травня передбачалося, що автовласники будуть платити штрафи, мета яких - припинення використання даних автомобілів на території України, однак парламент відклав їх введення до 22 серпня.

12 вересня 2019 року Верховна Рада прийняла закон про відтермінування застосування штрафних санкцій за порушення порядку ввезення транспортних засобів з іноземною реєстрацією на митну територію України ще на три місяці.

20 вересня 2019 року президент України Володимир Зеленський підписав закон про відстрочку на три місяці застосування штрафних санкцій за порушення порядку ввезення транспортних засобів з іноземною реєстрацією на митну територію України.

У жовтні 2019 року в парламенті був зареєстрований законопроект про розмитнення "євроблях" за новою формулою.

2 жовтня 2019 року Кабінет Міністрів відклав введення штрафів для власників нерозмитнених авто на єврономерах, так званих "євроблях", до 1 січня 2020 року.

29 жовтня 2020 року стало відомо про те, що Кабмін дозволив штрафувати водіїв на "євробляхах".

У січні 2021 року Верховна Рада України опублікувала два законопроекти, якими пропонуються зміни до Податкового та Митного кодексів (№4643-д від 25.01.2021 та №4644-д від 25.01.2021).

4 лютого 2021 року в МВС пообіцяли тимчасово не штрафувати "євробляхерів".

16 лютого 2021 року народний депутат України від "Слуги народу" і голова Фінансово-податкового комітету Данило Гетманцев заявив про те, що Верховна Рада України найближчим часом проголосує за разове доступне розмитнення для "євроблях" за ціною в 1000 євро.

18 лютого 2021 року Верховна Рада прийняла в першому читанні законопроекти № 4643-д і № 4644-д, якими передбачається митне оформлення "євроблях" без урахування вартості автомобіля і сплати ввізного мита.

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Автор: УНІАН