Україна вже понад тиждень живе в умовах локдауну, запровадженого з метою протидії поширенню коронавірусу.

Україну охопив тріскучий мороз, а на заході очікується сніг. За добу виявили майже 4 тисячі нових хворих COVID-19, одужали понад 15 тисяч українців.

Захворюваність на COVID-19

В Україні за добу коронавірусну інфекцію виявили у 3939 людей. При цьому 15052 пацієнти одужали.

Всього з початку пандемії на COVID-19 захворіло 1167655 українців, 886248 – одужали, 21046 – померли.

Похолодання в Україні

Сьогоднішній день принесе потепління в західні та південні регіони України. На решті території країни збережеться морозна погода, місцями стовпчики термометрів покажуть -26°...-24°. На сході морози трохи посиляться.

Перемир’я на Донбасі

У районі проведення Операції об'єднаних сил на Донбасі за добу зафіксовано один обстріл з боку терористів незаконних збройних формувань.

Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ в період з вечора п'ятниці, 15 січня, до вечора неділі, 17 січня, зафіксувала на Донбасі 91 порушення перемир'я.

Головні новини України: що важливо знати 19 січня 2021

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Автор: Аліна Вишневська