Кабмін встановив на лютий-березень граничну ціну на газ у розмірі 6,99 грн за куб. м.

Кабінет Міністрів опублікував постанову, якою з лютого вводиться гранична ціна газу для побутових споживачів у розмірі 6,99 грн за куб. м.

Про це йдеться на сайті Кабміну.

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"Встановити з 1 лютого 2021 р. на період дії карантину, але не довше ніж до 31 березня 2021 р., граничну ціну на природний газ за договорами постачання між побутовими споживачами та постачальниками, у тому числі постачальником "останньої надії", на рівні 6 гривень 99 копійок за 1 куб. метр (з урахуванням ПДВ і плати за транспортування магістральними газопроводами до внутрішніх точок виходу з газотранспортної системи)", - сказано в постанові.

Для можливості встановлення граничної ціни на природний газ Кабмін вніс його до переліку соціально значущих товарів, затверджених постановою №341 від 22 квітня 2020 року.

Крім того, Кабмін зобов'язав постачальника газу "останньої надії" не перевищувати встановлену в лютому-березні 2021 року граничну ціну продажу газу.

Що цьому передувало

З 1 січня 2021 року в Україні діє нова ціна на газ, яку запропонували постачальники газу в рамках відкриття конкурентного ринку газу.

Газопостачальні компанії пропонують населенню України в січні купувати газ за ціною від 6,99 до 10,8 гривні за кубометр, при цьому мінімальна ціна вище грудневої ціни на 11%, а максимальна - на 20,5%.

Крім того, з 1 січня в Україні почали діяти нові тарифи на транспортування газу.

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), з січня 2021 року підвищила тарифи на послуги 43 газорозподільних компаній в середньому в 1,6 раза.

З початку січня в ряді регіонів України пройшли акції протесту проти підвищення комунальних тарифів.

Президент України Володимир Зеленський, реагуючи на масові протести населення в різних регіонах країни, доручив уряду терміново розв'язати питання з тарифами на газ для населення.

13 січня 2021 року Кабінет міністрів заявив про те, що пропонуватиме встановити для побутових споживачів фіксовану ціну на газ у розмірі 6,99 гривні за кубометр.

18 січня, Кабінет міністрів встановив з лютого і до кінця опалювального сезону граничну ціну на газ у розмірі 6,99 грн за куб. м для побутових споживачів.

Крім того, прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, найближчим часом повинна прийняти рішення про встановлення граничного тарифу на розподіл газу на рівні 1,79 грн за кубометр.

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Автор: Бредіхіна Ганна