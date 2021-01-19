Регулятор має намір встановити граничний тариф на розподіл у розмірі 1,79 грн за куб. м.

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), схвалила проект постанови про зниження тарифів на розподіл газу для 14 операторів газорозподільних мереж.

Відповідне рішення було прийнято на засіданні регулятора.

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Згідно з проектом постанови, НКРЕКП має намір внести зміни до постанов від 16 і 30 грудня і знизити тарифи на розподіл газу для 14 компаній. Зокрема, «Гадячгазу», «Закарпатгазу», «Івано-Франківськгазу», «Коростишевгазу», «Лубнигазу», «Мелітопольгазу», «Миколаївгазу», «Полтавагазу», «Тернопільгазу», «Тисменицягазу», «Уманьгазу», «Харківгазу», «Чернівцігазу» і компанії «Газовик».

Граничний тариф на розподіл газу буде зафіксований на рівні 1,79 грн за куб. м (без ПДВ).

Схвалений проект постанови буде оприлюднений на сайті регулятора для внесення зауважень і пропозицій. Після цього він буде остаточно затверджений.

Що цьому передувало

З 1 січня 2021 року в Україні діє нова ціна на газ, яку запропонували постачальники газу в рамках відкриття конкурентного ринку газу.

Газопостачальні компанії пропонують населенню України в січні купувати газ за ціною від 6,99 до 10,8 гривні за кубометр, при цьому мінімальна ціна вище грудневої ціни на 11%, а максимальна - на 20,5%.

Крім того, з 1 січня в Україні почали діяти нові тарифи на транспортування газу.

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП), з січня 2021 року підвищила тарифи на послуги 43 газорозподільних компаній в середньому в 1,6 раза.

З початку січня в ряді регіонів України пройшли акції протесту проти підвищення комунальних тарифів.

Президент України Володимир Зеленський, реагуючи на масові протести населення в різних регіонах країни, доручив уряду терміново розв'язати питання з тарифами на газ для населення.

13 січня 2021 року Кабінет міністрів заявив про те, що пропонуватиме встановити для побутових споживачів фіксовану ціну на газ у розмірі 6,99 гривні за кубометр.

18 січня, Кабінет міністрів встановив з лютого і до кінця опалювального сезону граничну ціну на газ у розмірі 6,99 грн за куб. м для побутових споживачів.

Крім того, прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, найближчим часом повинна прийняти рішення про встановлення граничного тарифу на розподіл газу на рівні 1,79 грн за кубометр.

19 січня 2021 року Кабінет Міністрів опублікував постанову, якою з лютого вводиться гранична ціна газу для побутових споживачів у розмірі 6,99 грн за куб. м.

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Автор: Ігор Орел