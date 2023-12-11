Депутат визнала, що "є провал по мобілізації".

Верховна Рада продовжила воєнний стан до 14 лютого 2024 року, а це означає, що і мобілізація в Україні триватиме. Однак зараз спостерігаються серйозні недоліки в процесі мобілізації, які значно впливають на її якість. Про основні проблеми нинішньої мобілізації розповіла в інтерв'ю виданню "Телеграф" член Комітету Верховної Ради з національної безпеки, оборони та розвідки Соломія Бобровська.

Зокрема, вона зазначила, що першою проблемою є комплектація за принципом кількості, а не якості.

"Не секрет, що є провал по мобілізації. Але це наслідок і розслабленості суспільства "перемогою вже завтра", і відбором і методами роботи ТЦК, і, звичайно, ставленням до рядового бійця в армії в цілому. Всіх без винятку обурює, коли ТЦК, наприклад, закриває очі на нічні клуби в Києві чи Одесі, але забирає до кінця чоловіків в районах і селах. Трапляється, що є сім'ї, де служать всі чоловіки", - зазначила вона.

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Другим нюансом, який необхідно враховувати при мобілізації, є вік і стан здоров'я.

"Ніколи чоловіки 50+ або навіть 45+ не покажуть фізичну результативність, як чоловіки 30-35+. І, звичайно, якість - командирам нереально важко приводити до тями або командувати бійцями, у яких є залежності, або які взагалі прийшли з хворобами, які не допускаються до служби", - розповіла депутат.

Крім того, вона зазначила ще один важливий нюанс – деяку однобокість комплектації.

"ТЦК знаходяться в оперативному підпорядкуванні Сухопутних військ. Це означає пріоритетність забезпечення комплектації бригад Сухопутних військ і однобокість у підході до всіх проблем", - сказала вона.

Мобілізація в Україні - думки експертів

Раніше військовий експерт, полковник запасу Роман Світан заявив, що в українській армії необхідно провести ротацію. Людей, які вже майже два роки на фронті, необхідно відправити в тил, а замість них відправити правоохоронців і силовиків.

Як зазначив колишній командир роти батальйону "Айдар" Євген Дикий, без шкоди для країни можна мобілізувати 50 або 100 тисяч правоохоронців.

Зараз Міноборони ініціювало співпрацю з рекрутинговими компаніями, що дозволяє мобілізувати громадян добровільно і в обхід ТЦК і СП.

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