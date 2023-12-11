Частковим рішенням може стати рекрутинг.

Член Комітету Верховної Ради з національної безпеки, оборони та розвідки Соломія Бобровська заявила, що викрадення людей з вулиці не є припустимим.

В інтерв'ю "Телеграф" вона заявила, що у випадку "падіння моральної готовності" мобілізуватися до лав Збройних сил України може допомогти рекрутинг. "Печерний спосіб викрадення людини з вулиці не є припустимим. Я би хотіла бачити, щоб кожен вид, рід сил мав право на рекрутинг людей для себе під свої бригади, під свої вільні посади. І коли люди приходять добровольцями, то чому не можна запропонувати бригаду і посаду, а відтак і військово-облікову спеціальність, яку можна здобути? Це ж по-людськи", - сказала вона.

Бобровська зазначила, що підходити до рекрутингу потрібно виважено. "Звісно, вже не прийдуть люди добровольцями масово, це буде маленька частина. Але та частина, яка прийде, вона б мала право обирати. А та частина, яка буде мобілізована за повісткою… Тоді вмикається фактор мобілізації і примусу", - додала вона.

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Член Комітету Ради з нацбезпеки впевнена, що люди йдуть саме в комфортний колектив з гарним командиром. "Чому "Хартія" (13 бригада Національної гвардії України) чи 3-тя Штурмова бригада ЗСУ може рекрутувати людей? Тому що там є колектив, морально-психологічне забезпечення, патронатні служби працюють із сім'ями, командири ідеологічно заряджені, є розуміння цінності колективу. І люди туди тягнуться. Чому ці кейси можуть бути успішні, а в іншому підрозділі - тотальний провал? Може, пора задуматись про двосторонню відповідальність, командирську в тому числі", - сказала Бобровська.

Мобілізація в Україні: останні новини

Раніше президент Володимир Зеленський заявляв, що буде підготовлено комплексний план з мобілізації. "Я хотів би, щоби люди розуміли увесь план дій - куди ми йдемо з цим, які виклики, щоб люди бачили", - казав він.

Після того, як у мережі з'явилися відео роздачі повісток у тренажерних залах, радник глави офісу президента Михайло Подоляк сказав, що мобілізація буде складною.

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