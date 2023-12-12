Однією з причин є фактор реєстрації.

Ситуації, коли ТЦК видає повістки багатьом мешканцям селищ, але "закриває очі на нічні клуби" у містах, можна пояснити корупцією та складністю пошуку людини за місцем реєстрації.

Про це заявила член Комітету Верховної Ради з національної безпеки, оборони та розвідки Соломія Бобровська в інтерв'ю "Телеграф", відповідаючи на питання журналіста.

"Вважаю, що це абсолютно корупційний фактор. Візьмемо до прикладу Одесу. Людина, яка була сильним комбригом 14-ї бригади ЗСУ, стала очільником Одеського обласного ТЦК (Олександр Охріменко замінив на посаді Євгена Борисова). Працювати в Одеській області з міцною мережею не лише російської агентури, а й корупційними очільниками, виклик ще той. Із попереднім начальником ТЦК були домовленості: від 8 тисяч доларів за людину в районах за відстрочку. Була організована схема кругової поруки районних ТЦК", - сказала Бобровська.

Вона зазначає, що "зламати систему" доволі важко. Також вона додала, що мешканці селищ зазвичай перебувають за своїм місцем реєстрації, а от жителей міст складніше знайти.

Скандал з одеським воєнкомом:

Нагадаємо, влітку журналісти випустили розслідування про Євгена Борисова. Вони з'ясували, що сім'я військкома купила і Іспанії будинок вартістю у кілька мільйонів євро після початку повномасштабної війни.

Було розпочато розслідування за фактом можливого незаконного збагачення та ймовірного ухилення від служби, коли Борисов нібито їздив на лікування закордон. Наприкінці червня президент доручив звільнити військкома.

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