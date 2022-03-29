Відвідувати ліс матимуть право лише силовики, військові, рятувальники та лісники.

На Вінниччині для мінімізації лісових пожеж цивільним заборонено відвідувати ліси.

Про це повідомив голова Вінницької обласної військової адміністрації Сергій Борзов.

"На Вінниччині заборонено відвідувати ліси – для мінімізації лісових пожеж. Заборона поширюється на усі лісові масиви на території області, особливо прикордонних районів Вінниччини", - зазначив він.

Борзов підписав відповідний наказ, який забороняє населенню відвідування лісів та в’їзд до них (крім транзитних шляхів) транспортних засобів й іншої самохідної техніки за винятком тих, що використовуються для потреб лісогосподарської діяльності у період воєнного стану та високої пожежної небезпеки.

Голова ОВА уточнив, що відвідувати ліс матимуть право лише силовики, військові, рятувальники та лісники.

Як повідомляв УНІАН, раніше на Рівненщині на період війни заборонили відвідувати ліс: це дозволено зараз лише ЗСУ, правоохоронцям та представникам влади.

20 березня аналогічне рішення прийняли у Київській області. Українців попередили про небезпеку протитанкових, протипіхотних мін, а також мін-пасток з розтяжками, що залишають ворожі війська.

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