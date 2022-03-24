Виняток становить для ЗСУ, силовиків, представників органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та працівників лісу.

На Рівненщині на період війни заборонено відвідувати ліс. Це дозволено зараз лише ЗСУ, правоохоронцям та представникам влади.

Про це йдеться у повідомленні в Telegram-каналі начальника Рівненської обласної військової адміністрації Віталія Коваля.

Виняток становить для ЗСУ, силовиків, представників органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та працівників лісу. "Друзі, поставтеся з розумінням до цих обмежень. Ваша безпека – найважливіша!", – йдеться у дописі.

Додамо, що 20 березня аналогічне рішення прийняли у Київській області. Українців попередили про небезпеку протитанкових, протипіхотних мін, а також мін-пасток з розтяжками, що залишають ворожі війська.

Вже рівно місяць Росія веде повномасштабну війну проти України. Вже рівно місяць ми даємо гідну відсіч ворогові. Станом на 24 березня, окупанти втратили близько 15,8 тисячі особового складу.

На сьогодні для евакуації людей погоджено 7 гуманітарних коридорів. "Зелені" коридори передбачені з Маріуполя на Донеччині, з Пологів, Мелітополя на Запоріжжі та з Великої Димерки, Богданівки, Макарова, Бервиці на Київщині.

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