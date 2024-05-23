Українські захисники намагаються відтіснити російських окупантів.

У місті Вовчанськ, на півночі Харківської області, тривають вуличні бої з російськими загарбниками. Про це в ефірі інформаційного марафону повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"У Вовчанську наразі точаться активні бойові дії, там фактично і вуличні бої проходять. Наші воїни намагаються відтіснити ворога", - зазначив він.

Водночас, вчора, 22 травня, під час евакуаційних заходів загинув працівник поліції внаслідок прямого влучання з ворожої артилерії у поліцейський автомобіль, ще один поліцейський отримав серйозні поранення.

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"Наразі темпи евакуації зменшилися, однак, за вчора було вивезено понад 200 людей. Всього з напрямку Липців та Вовчанська наразі евакуйовано 10 тисяч 990 людей", - додав голова ОВА.

Бої за Вовчанськ – подробиці

10 травня російські окупаційні війська пішли у новий наступ на півночі Харківської області. Вони взяли під контроль кілька сіл у прикордонні. Також росіяни перебувають на півночі Вовчанська та намагаються повністю захопити місто, однак успіхів не мають. Лінія фронту там фактично проходить по річці Вовча.

Станом на 20 травня було відомо, що Збройні сили України контролюють місто Вовчанськ, за яке ведуться запеклі бої, на 60%.

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