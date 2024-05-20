Російські окупанти не припиняють постійні штурми міста.

Збройні сили України контролюють місто Вовчанськ, за яке ведуться запеклі бої на півночі Харківщини, на 60%.

Про це сказав заступник начальника Харківської обласної військової адміністрації Роман Семенуха в ефірі інформаційного марафону. За його словами, російські загарбники здійснюють безперервні обстріли фактичного усього прикордоння, у тому числі Багодухівського, Харківського і Чугуївського районів, а також продовжують штурмові дії в напрямку населеного пункту Липці та міста Вовчанськ.

"Щойно маємо кілька прильотів керованими авіаційними бомбами по населеному пункту Липці. Ворог не полишає спроб, особливо всередині Вовчанська, виштовхнути Збройні сили України з міста. Місто приблизно на 60% контролюють Збройні сили України, тобто штурми не припиняються. Так само сьогодні зранку відбувалися бойові дії на Куп'янському напрямку. Сьогодні на окремих ділянках Збройні сили України проводять свої штурмові дії з метою покращення позицій", - наголосив Семенуха.

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Як писав УНІАН, раніше британський телеканал Sky News повідомив, що Україна приховано перекинула додаткові сили під Харків за кілька днів до того, як росіяни вдруге від початку війни спробували прорватися до Харкова 10 травня. Ще до того, як росіяни здійснили другу спробу прорватися до Харкова, їхні скупчення біля кордону почала обстрілювати артилерія.

Раніше старший науковий співробітник програми з Росії та Євразії Фонду Карнегі за міжнародний мир Дара Массікот поділилася думкою, що, схоже, на Харківщині під час нового наступу росіян у боях беруть участь війська супротивника, сформовані з нових підрозділів, що були навчені чи відновлені всередині держави-агресора.

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