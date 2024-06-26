На порталі "Дія" запустили нову послугу - відтепер можна виправити дані про задеклароване місце проживання в реєстрі за кілька кліків. Про це повідомили у Мінцифрі.
Користуватися сервісом можна у випадках, якщо:
- є помилка при замовленні витягу про місце проживання;
- є неактуальні дані у вашому або дитячому витягу;
- немає місця проживання в паспорті в Дії, хоча ви зареєстровані;
- неправильна дата реєстрації в цифровому паспорті.
Зазначається, що витяг про місце проживання знадобиться при одруженні, відкритті рахунку в банку, влаштуванні дитини в садочок, працевлаштуванні та в інших життєвих ситуаціях. Тож дані в ньому мають бути завжди актуальними.
Актуалізація даних у Реєстрі територіальної громади доступна по Україні, окрім Одеси, Миколаєва та деяких громад з тимчасово окупованих територій і зони бойових дій. З повним переліком можна ознайомитись за посиланням.
Функціонал застосунку "Дія"
Як повідомляв УНІАН, днями у державному застосунку "Дія" запустили бета-тест свідоцтва про шлюб, розлучення та зміну імені.
У "Дію" також автоматично за податковим номером можна "підтягнути" свідоцтво про народження дитини.
Щоб долучитися до бета-тесту потрібно бути громадянином України віком 14+ та мати верифікований податковий номер.
Раніше цього місяця в застосунку "Дія" додали новий цифровий документ - посвідчення ветерана.
Як відомо, українцям у березні дозволили одружуватися онлайн по відеозвʼязку в застосунку "Дія"