Витяг про місце проживання потрібний при одруженні, відкритті рахунку в банку, влаштуванні дитини в садочок тощо.

На порталі "Дія" запустили нову послугу - відтепер можна виправити дані про задеклароване місце проживання в реєстрі за кілька кліків. Про це повідомили у Мінцифрі.

Користуватися сервісом можна у випадках, якщо:

є помилка при замовленні витягу про місце проживання;

є неактуальні дані у вашому або дитячому витягу;

немає місця проживання в паспорті в Дії, хоча ви зареєстровані;

неправильна дата реєстрації в цифровому паспорті.

Зазначається, що витяг про місце проживання знадобиться при одруженні, відкритті рахунку в банку, влаштуванні дитини в садочок, працевлаштуванні та в інших життєвих ситуаціях. Тож дані в ньому мають бути завжди актуальними.

Відео дня

Актуалізація даних у Реєстрі територіальної громади доступна по Україні, окрім Одеси, Миколаєва та деяких громад з тимчасово окупованих територій і зони бойових дій. З повним переліком можна ознайомитись за посиланням.

Функціонал застосунку "Дія"

Як повідомляв УНІАН, днями у державному застосунку "Дія" запустили бета-тест свідоцтва про шлюб, розлучення та зміну імені.

У "Дію" також автоматично за податковим номером можна "підтягнути" свідоцтво про народження дитини.

Щоб долучитися до бета-тесту потрібно бути громадянином України віком 14+ та мати верифікований податковий номер.

Раніше цього місяця в застосунку "Дія" додали новий цифровий документ - посвідчення ветерана.

Як відомо, українцям у березні дозволили одружуватися онлайн по відеозвʼязку в застосунку "Дія"

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