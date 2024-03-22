Відсьогодні, 22 березня, українці можуть підтягнути свій атестат, диплом та інші освітні документи в застосунку "Дія". Про це у своєму телеграм-каналі повідомив віце-прем'єр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
"Освітні документи вже в "Дії". Так, це означає, що більше не потрібно шукати по шухлядах атестати і просити маму допомогти знайти диплом. І не треба хвилюватись, якщо виїхали за кордон і забули вдома диплом, бо всі освітні документи вже під рукою - в "Дії", - зазначив він.
Відтепер у застосунку:
- Атестат/свідоцтво про базову загальну середню освіту;
- атестат/свідоцтво про повну загальну середню освіту;
- свідоцтво про робітничу кваліфікацію;
- диплом кваліфікованого робітника;
- диплом фахового молодшого бакалавра;
- диплом молодшого спеціаліста;
- диплом молодшого бакалавра;
- диплом бакалавра;
- диплом спеціаліста;
- диплом магістра;
- диплом доктора філософії;
- диплом доктора мистецтва.
За словами міністра, після оновлення застосунку документи підтягнуться автоматично, але за умови, що вони є в Єдиній державній електронній базі з питань освіти.
Федоров також додав, що наразі Мінцифри працює, щоб згодом в застосунку були й додатки до дипломів тощо.
Застосунок "Дія" - останні новини
26 лютого українці отримали можливість долучитися до бета-тестування, щоб підтягнути освітні документи в застосунку "Дія".
11 березня міністр цифрової трансформації Михайло Федоров заявив, що громадяни України зможуть використовувати "Дію" у країнах Європейського Союзу в якості цифрового гаманця.
Таким чином можна буде онлайн відкривати банківський рахунок, мати постійний доступ до водійських посвідчень у телефоні, користуватися електронним підписом.