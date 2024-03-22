В Мінцифри також працюють, щоб згодом в застосунку були й додатки.

Відсьогодні, 22 березня, українці можуть підтягнути свій атестат, диплом та інші освітні документи в застосунку "Дія". Про це у своєму телеграм-каналі повідомив віце-прем'єр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Освітні документи вже в "Дії". Так, це означає, що більше не потрібно шукати по шухлядах атестати і просити маму допомогти знайти диплом. І не треба хвилюватись, якщо виїхали за кордон і забули вдома диплом, бо всі освітні документи вже під рукою - в "Дії", - зазначив він.

Відтепер у застосунку:

Атестат/свідоцтво про базову загальну середню освіту;

атестат/свідоцтво про повну загальну середню освіту;

свідоцтво про робітничу кваліфікацію;

диплом кваліфікованого робітника;

диплом фахового молодшого бакалавра;

диплом молодшого спеціаліста;

диплом молодшого бакалавра;

диплом бакалавра;

диплом спеціаліста;

диплом магістра;

диплом доктора філософії;

диплом доктора мистецтва.

За словами міністра, після оновлення застосунку документи підтягнуться автоматично, але за умови, що вони є в Єдиній державній електронній базі з питань освіти.

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Федоров також додав, що наразі Мінцифри працює, щоб згодом в застосунку були й додатки до дипломів тощо.

Застосунок "Дія" - останні новини

26 лютого українці отримали можливість долучитися до бета-тестування, щоб підтягнути освітні документи в застосунку "Дія".

11 березня міністр цифрової трансформації Михайло Федоров заявив, що громадяни України зможуть використовувати "Дію" у країнах Європейського Союзу в якості цифрового гаманця.

Таким чином можна буде онлайн відкривати банківський рахунок, мати постійний доступ до водійських посвідчень у телефоні, користуватися електронним підписом.

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