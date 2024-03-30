Це особливо актуально для військових та пар, які через війну перебувають на відстані, зазначив міністр.

Українці зможуть одружуватися онлайн в державному застосунку "Дія" по відеозвʼязку та засвідчити документи "Дія.Підписом". Про це повідомив віцепрем'єр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Шлюб по відеозвʼязку в "Дії" — уряд підтримав постанову. Українці зможуть одружуватися просто в застосунку. Це особливо актуально для військових та пар, які через війну перебувають на відстані", - зазначив Федоров.

За його словами, одружувати наречених по відеозвʼязку буде працівник ДРАЦСу, а документи вони засвідчать "Дія.Підписом".

Відео дня

"Це буде прорив у сфері державних послуг, такого немає ніде у світі. Швидко, як у Лас-Вегасі, зручно і просто, як усе інше в "Дії", - додав міністр.

Застосунок "Дія" – останні новини

З 11 березня громадяни України мають змогу використовувати "Дію" у країнах Європейського Союзу в якості цифрового гаманця.

22 березня в українців з’явилася можливість підтягнути власний атестат, диплом та інші освітні документи в застосунку "Дія". Згодом в застосунку будуть й додатки.

Вже з квітня українці будуть через "Дію" в кілька кліків подавати заяви в Міжнародний реєстр збитків.

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