Українці зможуть одружуватися онлайн в державному застосунку "Дія" по відеозвʼязку та засвідчити документи "Дія.Підписом". Про це повідомив віцепрем'єр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
"Шлюб по відеозвʼязку в "Дії" — уряд підтримав постанову. Українці зможуть одружуватися просто в застосунку. Це особливо актуально для військових та пар, які через війну перебувають на відстані", - зазначив Федоров.
За його словами, одружувати наречених по відеозвʼязку буде працівник ДРАЦСу, а документи вони засвідчать "Дія.Підписом".
"Це буде прорив у сфері державних послуг, такого немає ніде у світі. Швидко, як у Лас-Вегасі, зручно і просто, як усе інше в "Дії", - додав міністр.
Застосунок "Дія" – останні новини
З 11 березня громадяни України мають змогу використовувати "Дію" у країнах Європейського Союзу в якості цифрового гаманця.
22 березня в українців з’явилася можливість підтягнути власний атестат, диплом та інші освітні документи в застосунку "Дія". Згодом в застосунку будуть й додатки.
Вже з квітня українці будуть через "Дію" в кілька кліків подавати заяви в Міжнародний реєстр збитків.