Щоб долучитися до бета-тесту потрібно бути громадянином України та мати верифікований податковий номер.

У державному застосунку "Дія" запустили бета-тест свідоцтва про шлюб, розлучення та зміну імені.

"Вже скоро не доведеться носити із собою паперові свідоцтва, вони будуть завжди під рукою. Коли влаштовуєтесь на роботу, підтверджуєте зміну прізвища, імені або оформлюєте пільги, коли отримуєте за дружину чи чоловіка посилку на "Укрпошті", - повідомив віце-прем’єр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у Telegram-каналі.

За його словами, у "Дію" також автоматично за податковим номером підтягуватиметься свідоцтво про народження дитини. Таким чином не потрібно буде більше вводити вручну серію та номер свідоцтва.

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"Це розв’яже проблему, коли мама змінює прізвище - і свідоцтво дитини через це не підтягується. А ще будуть свідоцтва про народження навіть уже повнолітніх дітей", - додав Федоров.

Щоб долучитися до бета-тесту потрібно бути громадянином України віком 14+ та мати верифікований податковий номер.

Зареєструватися на бета-тест можна за тут.

Що нового в Дії - останні новини

5 червня, в застосунку "Дія" додали новий цифровий документ - посвідчення ветерана.

18 червня міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив, що послуга е-бронювання з'явиться в "Дії" вже за декілька тижнів.

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