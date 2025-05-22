Російська сторона подала списки, кого хоче обміняти на українців.

Президент України Володимир Зеленський розповів про кроки із реалізації домовленості щодо звільнення з російського полону тисячі українців. Про це глава держави повідомив після проведення наради з підготовки обміну.

"Домовленість про звільнення 1000 наших людей з російського полону стала чи не єдиним реальним результатом зустрічі в Туреччині. Працюємо, щоб цей результат був забезпечений", - зазначив Зеленський.

За словами президента, були заслухані доповіді щодо контактів із росіянами.

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Зокрема, міністр оборони України Умєров контролює організацію процесу та виконання домовленості. Залучені ГУР, СБУ, СЗР, МВС, уповноважений Верховної Ради України з прав людини й команда Офісу президента. "Зʼясовуємо деталі по кожній людині, яку подали у списках із російської сторони", - повідомив Зеленський.

"Це одне з ключових завдань України – повернути всіх наших людей із російської неволі. Дякую кожному, хто допомагає", - підсумував глава держави.

Обмін полонених з РФ - останні новини

Як повідомляв УНІАН, 16 травня у Стамбулі під час зустрічі представників України та РФ було домовлено здійснити обмін за формулою "тисячу на тисячу".

Керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов зазначив, що очікує масштабного обміну вже на цьому тижні.

СБУ формує перелік російських військових, котрі утримуються в українському полоні і які можуть бути передані РФ. Також, проводиться підготовка до прийому українських військових, які наразі знаходяться у російському полоні. Серед іншого, готується відповідна інфраструктура, локації та медичний персонал, необхідні для прийому, супроводження та реабілітації наших військових.

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