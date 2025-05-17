В країні вже готують інфраструктуру та медичний персонал до прийому наших військових.

Служба безпеки України розпочала підготовку до обміну 1000 на 1000 полонених. Компетентні органи готуються приймати звільнених з полону українських захисників.

Про це йдеться у повідомленні СБУ у соцмережі. "Обʼєднаний центр з координації пошуку та звільнення полонених при Службі безпеки України уже розпочав підготовчі заходи до обміну 1000 на 1000 осіб", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, СБУ формує перелік російських військових, котрі утримуються в українському полоні і які можуть бути передані РФ.

Відео дня

Крім того, СБУ разом з МОЗ та усіма відповідними структурами проводить підготовку до прийому українських військових, які наразі знаходяться у російському полоні. Серед іншого, готується відповідна інфраструктура, локації та медичний персонал, необхідні для прийому, супроводження та реабілітації наших військових.

Обмін за формулою "тисяча на тисячу"

16 травня у Стамбулі під час зустрічі представників України та РФ було досягнуто згоди про проведення обміну за формулою "тисяч на тисячу".

Як відзначив керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов, цей масштабний обмін має відбутися наступного тижня.

Вас також можуть зацікавити новини: