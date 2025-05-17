В рамках цього обміну Україна буде повертати на волю усіх, кого зможе забрати.

Наступного тижня може відбутися найбільший обмін військовополоненими між Україною і Росією за увесь час війни. Очікується, що обмін відбудеться за принципом "тисяча за тисячу".

Про це керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов сказав у коментарі ТСН.

"Сподіваюсь, це станеться на наступному тижні. Щодо списків, ви ж розумієте, буде обмін, скажімо так, - кого зможемо забрати, того будемо забирати, і так само віддавати", - сказав Буданов.

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Також керівник ГУР не бачить особливих проблем, аби здійснити обмін за формулою "тисяча на тисячу".

Обмін полоненими - останні новини

Як повідомляв УНІАН, 16 травня у Стамбулі за підсумками зустрічі делегації України та Росії міністр оборони України Рустем Умєров розповів, що було обговорено питання обміну військовополоненими. Як відзначив Умєров, було домовлено здійснити обмін за принципом "1000 на 1000" найближчими днями.

6 травня з російської неволі додому повернулися 205 українських бійців. Зокрема, троє українських офіцерів та 202 солдати і сержанти. Серед звільнених воїнів - представники Збройних Сил України, зокрема Військово-морських сил, Повітряних сил, Десантно-штурмових військ, Сил ТрО, а також Національної гвардії України та Державної прикордонної служби України.

19 квітня з російського полону тоді повернулося 277 українських захисників.

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