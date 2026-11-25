Близько тисячі українських військовополонених планують звільнити в межах кількох раундів обмінів з Росією.

Керівник Офісу президента України Кирило Буданов, учасник переговорної групи України, розповів про те, як відбувається втілення домовленості після тристоронньої зустрічі представників України, США та Росії про великий обмін полоненими. Перші військовополонені мають повернутися до України наприкінці листопада-на початку грудня. Про це Буданов розповів журналістам "Новини.LIVE".

Зокрема, він розповів про перебіг процесу щодо реалізації домовленості про великий обмін полоненими, про що говорили на тристоронній зустрічі представників України, США та РФ 10-11 листопада в Абу-Дабі.

"Моя особиста думка, як людини, яка глибоко занурена у цей процес: ми проведемо це все, але проведемо у кілька етапів", - уточнив Буданов.

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Таким чином, звільнення близько тисячі українських полонених відбуватиметься в межах різних етапів обміну по кілька сотень осіб за кожен етап.

"Бо зробити це за один день навряд чи вийде", - вважає керівник ОП.

Він додав, що все вже узгоджується.

"І сьогодні я останній раз спілкувався з цього приводу, і з російською стороною, всі працюють. Є певні такі класичні утикання, що того віддамо, а того не віддамо, але ми це вже проходили багато років", - додав Буданов.

Буданов очікує, що "кінець листопада-початок грудня – це більш-менш реальні дати, коли перші військовополонені мають повертатися".

Опрацьовується можливість нових гуманітарних місій

Керівник ОП додав, що ведеться робота щодо можливості організації нових гуманітарних місій і евакуації населення, як це вже було в окупованих Олешках на Херсонщині.

"Я думаю, що ми дійдемо до того, що до завершення цього року зможемо ще повернути людей, як цивільних, так і військовополонених", - повідомив Буданов.

Він зазначив, що як "робочі питання" обговорюються можливості проведення гуманітарних місій у Запорізькій і Херсонській областях.

Зустріч у багатосторонньому форматі Україна-США-Європа-РФ

Окремо Буданов сказав, що сподівається на те, що багатостороння робоча зустріч за участі України, США, європейських країни та РФ відбудеться до Різдва.

Також він сказав, що "час покаже" з приводу того, чи погодиться ініціатор війни Володимир Путін на те, аби європейці теж сиділи за столом перемовин.

"Я думаю, що в певному форматі це реалістично", - сказав Буданов.

За його словами, головне полягає не у тому, хто буде брати участь з європейської сторони, а які саме питання будуть обговорюватися.

Переговори з Росією - важливі новини

Раніше президент України Володимир Зеленський повідомив, що 10 листопада під час переговорів представників України, США та РФ йшлося про можливість обміну військовополоненими у форматі "1000 на 1000" або "1500 на 1500". Тоді він також відзначив, що Україна буде працювати над тим, аби Європейський Союз, США і Україна мали єдину позицію на переговорах.

Крім цього, Зеленський повідомляв, що Україна хоче повторити гуманітарну місію за прикладом Олешок в 15 населених пунктах Запорізької і Херсонської областей.

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