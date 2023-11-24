Юсов зауважив, що з кінця літа Росія фактично заморозила цей процес, проте переговори продовжуються.

Від початку повномасштабної війни Росії проти України в рамках обмінів полоненими додому вдалося повернути понад 2,5 тисячі українських громадян, яких утримували окупанти. Про це заявив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов.

Як він зазначив в ефірі телемарафону, було проведено майже 50 обмінів полоненими. Юсов зауважив, що з кінця літа Росія фактично заморозила цей процес, проте переговори продовжуються. Українська сторона докладає максимум зусиль, щоб повернути українських захисників на батьківщину.

"Ми констатуємо факт, що попри публічіні заяви, які останнім часом лунали, і Шойгу, і інших посадовців держави-агресора про те, що для них важливо повертати полонених, вони для цього не докладають реальних зусиль. Тим не менше, перемовини не припинялися весь цей час. Ми розраховуємо на результат, готуємося до цього відповідно до міжнародного законодавства і активно поповнюємо обмінний фонд", – додав представник розвідки.

Водночас у ГУР не стали розкривати інформацію про те, скільки українців можуть перебувати у ворожому полоні. При цьому Юсов наголосив, що робота над реєстрами продовжується – збирається інформація як щодо військовополонених захисників і захисниць, так і стосовно цивільних полонених.

Обмін полоненими: це варто знати

У середині листопада в Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими заявили, що Росія фактично заморозила процес обміну полоненими. Так Кремль хоче розхитати ситуацію всередині українського суспільства. Зазначалося, що останній обмін відбувався ще у серпні. Тоді в Україну повернулися 22 захисники.

Представник Головного управління розвідки Андрій Юсов розповів, що Україна працює над можливістю проведення обміну у форматі "всіх на всіх", проте це довгий і складний процес. Також паралельно ведеться робота над продовженням інших окремих групових обмінів.

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