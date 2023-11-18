Ворог намагається переконати рідних військовополонених у тому, що обміни не відбуваються через перешкоди з українського боку.

Керівник прес-служби Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Петро Яценко заявив, що Росія фактично заморозила обмін військовополоненими. На його думку, таким чином країна-агресор хоче розхитати українське суспільство.

"Росія намагається розхитати українське суспільство, намагається переконати рідних військовополонених у тому, що обміни не відбуваються через перешкоди з українського боку. Закликає до якихось масових акцій. І в такий спосіб вони використовують військовополонених як ще один важіль впливу на українців", – сказав він в інтерв'ю виданню "Настоящее время".

Яценко нагадав, що останній обмін відбувався ще у серпні, коли додому повернулися 22 українські бійці. Україна має багато російських військовополонених і готова їх обмінювати.

Відео дня

"Наші місця утримання заповнюються, і нам зовсім не потрібно тримати цих російських військовополонених. Ми б з радістю обміняли їх хоч завтра на наших захисників", - наголосив він.

Обмін полоненими

Як повідомляв УНІАН, комісія з питань встановлення факту полону представила проміжні підсумки роботи, відповідно до яких у російському полоні перебуває 4 тисячі 337 українців.

У ГУР зазначали, що з боку РФ спостерігається зволікання у справі обміну військовополонених увесь період під час війни Росії проти України.

Вас також можуть зацікавити новини: