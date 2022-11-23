Серед звільнених - хлопці, які захищали Маріуполь, були на "Азовсталі", а також Нацгвардійці, що були взяті у полон на ЧАЕС.

Відбувся черговий обмін полоненими. Додому повернулись 35 наших військових та один цивільний.

"Провели черговий обмін полоненими. Повернули додому 36 наших людей - одного цивільного і 35 військових. Серед звільнених - хлопці, які захищали Маріуполь, були на "Азовсталі", а також нацгвардійці, що були взяті у полон на ЧАЕС у перші дні вторгнення", - повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак у Telegram.

Загалом, за словами Єрмака, вдалося звільнити 22 нацгвардійців, вісім прикордонників, чотири бійців ВМС, одного хлопця із ЗСУ. У звільненого цивільного, на жаль, була ампутована нога.

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Єрмак зазначив, що вдається повертати додому тих, хто провів у полоні 8 місяців війни. Він висловив подяку за роботу Координаційному штабу з питань поводження із військовополоненими.

"Ми повернемо всіх", - додав Єрмак.

Обмін полоненими - що відомо

11 листопада керівник Офісу президента України Андрій Єрмак повідомив, що Україна повернула з російського полону ще 45 військовослужбовців Збройних сил.

За інформацією заступника міністра оборони України Ганни Маляр, станом на початок жовтня проведено 24 обміни, з російського полону повернуто 808 осіб.

15 листопада президент Володимир Зеленський заявив, що єдиною реалістичною моделлю обміну полоненими є формула - всіх на всіх, включаючи мирне населення, яке РФ примусово вивезло з України.

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