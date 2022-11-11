Серед них є солдати та сержанти, які у боях захищали державу.

Україна повернула з російського полону ще 45 військовослужбовців Збройних сил.

Також вдалося повернути два тіла загиблих захисників, повідомив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак у своєму Telegram-каналі.

"Продовжуємо повертати своїх полонених. Відбувся черговий обмін - вдалося звільнити 45 воїнів ЗСУ", - наголосив Єрмак.

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Зокрема, серед них є солдати та сержанти, які у боях захищали державу.

"Ми повернемо додому всіх українців", - заявляє Єрмак.

Також він опублікував фотографії та відео з українськими військовослужбовцями.

Обміни полоненими з РФ

Як повідомляв УНІАН, за 7 місяців повномасштабної війни зусиллями Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими з полону визволили 1 тисячу 138 українців.

Зокрема, 3 листопада в рамках обміну вдалося звільнити 107 українських бійців.

17 жовтня стало відомо про повернення з полону 108 українських жінок. Це був перший цілковито жіночий обмін. Серед них були жінки, які опинилися у полоні ще до широкомасштабного вторгнення РФ в Україну.

Раніше військовий медик з "Азовсталі" Вікторія Обідіна, яку розлучили з її маленькою донькою, розповіла УНІАН, яким було її перебування у російському полоні.

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