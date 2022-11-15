Таку модель потрібно реалізувати і заради звільнення всіх мирних жителів, яких РФ примусово вивезла з України, наголосив президент.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що єдиною реалістичною моделлю обміну полоненими є формула - всіх на всіх, включно з мирним населенням, яке РФ примусово вивезло з України.

Зокрема, Росія депортувала майже 11 тисяч дітей. Про це він заявив під час свого відеозвернення до учасників саміту G20, яке оприлюднив Офіс президента у своєму Telegram.

"Тисячі наших людей, військових та цивільних, у російському полоні. Вони піддаються жорстоким тортурам. Це масове знущання. Окрім того, ми поіменно знаємо майже 11 тисяч дітей, які були силою депортовані до Росії. Їх розлучають з батьками, знаючи, що у них є родини, а окрім цих дітей є десятки тисяч тих, хто був примусово вивезений і про яких ми знаємо лише опосередковано. Серед них є й ті, чиї батьки були вбиті російськими ударами, а тепер їх утримують у державі-вбивці", - сказав Зеленський.

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За словами очільника держами, не можна чекати, а треба звільнити всіх цих людей.

"Додайте до цього ще сотні тисяч депортованих дорослих, і ви побачите, яку гуманітарну катастрофу спричинила російська війна. Додайте ще політв'язнів - українських громадян, які утримуються в Росії та на тимчасово окупованій території, зокрема в Криму. Ми маємо звільнити всіх цих людей... Ми не можемо чекати, тому маємо об'єднатися заради єдиної реалістичної моделі звільнення полонених - всіх на всіх, а також заради звільнення усіх дітей і дорослих, які були депортовані в Росію", - заявив президент.

Він також наголосив на тому, що Україна не знайшла підтримки у Міжнародному комітеті Червоного хреста.

"Я хочу сказати, що ми не бачимо, що вони повною мірою борються за доступ до таборів, де утримують українських полонених, або що вони допомагають шукати депортованих українців. І таке самоусунення - самознищення Червоного хреста як організації, яку колись поважали", - підсумував Зеленський.

Депортація українців

Уповноважена президента України з прав дитини та дитячої реабілітації Дарія Герасимчук заявила, що з початку повномасштабної війни росіяни депортували з України понад 10,7 тисячі дітей.

За деякими даними, з початку повномасштабного вторгнення Росія вивезла на свою територію понад 1,18 млн українців. Водночас Зеленський заявляв про 1 млн 600 тис. громадян України.

15 жовтня заступник офіційного представника Держдепартаменту Ведант Пател заявив, що за даними Держдепартаменту США, з початку вторгнення російських військ з України у віддалені райони Росії були вивезені 260 тис. українських дітей.

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