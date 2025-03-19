Сотні військових з лав бригади залишаються в неволі.

19 березня відбувся обмін полоненими. З російського полону повернулися 175 військовослужбовців Сил оборони України, серед яких і "азовці".

Про це повідомляють на сторінці 12-ї бригади спеціального призначення "Азов" Національної гвардії України у Facebook. З неволі вдалося звільнити шістьох воїнів бригади.

Зазначається, що вони пройшли битву за Маріуполь і випробування ворожим полоном. Після майже трьох років у неволі військові нарешті повертаються до своїх рідних і близьких.

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"В цей час 842 бійці 12-ої бригади "Азов" НГУ досі залишаються у російських тюрмах і перебувають у надважких умовах. Ми сподіваємось на те, що відповідальні служби щодня роблять все можливе для повернення всіх азовців додому", – сказано в повідомленні.

У бригаді також показали фото звільнених побратимів:

Обмін полоненими

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 19 березня, 175 українських захисників було звільнено з російського полону.

Крім того, ще 22 бійці повертаються додому завдяки заходам поза обмінами. Президент України Володимир Зеленський зазначив, що серед них важкопоранені та воїни, яких Росія переслідувала за вигадані злочини. Усім захисникам, як наголосив президент, невідкладно буде надана необхідна медична та психологічна допомога.

Зазначимо, що про обмін полоненими стало відомо напередодні – 18 березня заяву про це оприлюднили в Кремлі за підсумками розмови російського диктатора Володимира Путіна з президентом США Дональдом Трампом. Згодом цю інформацію підтвердив і Володимир Зеленський, зазначивши, що знав про обмін раніше від ГУР та СБУ.

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