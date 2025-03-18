Путін зробив низку заяв після розмови з Трампом.

Під час розмови з президентом США Дональдом Трампом, що відбулася, кремлівський диктатор Володимир Путін повідомив, що Росія і Україна проведуть обмін полоненими (175 на 175) вже цієї середи, 19 березня, передає Telegram-канал "РІА Новини".

Раніше президент України Володимир Зеленський заявляв, що звільнення українських полонених має стати одним із перших кроків до завершення війни.

"Завершення війни має починатися з кроків, які відновлюють довіру до самої ситуації. Тому що довіри до РФ немає. І треба ситуації, в яких говорять про завершення війни. Реальна ситуація. І зараз таким кроком може стати звільнення полонених. Тисяч. Саме тисяч людей, які утримуються в Росії. І частина з них не тільки з 2022 року, а значно раніше, ще з 2014-го. Росія повинна відпустити українців", - сказав український лідер.

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Що ще відомо про минулий дзвінок Путіна і Трампа

Раніше УНІАН повідомляв, що в Білому домі зробили заяву після розмови. Вони домовилися, що рух до миру почнеться з енергетичного та інфраструктурного припинення вогню.

Крім того, Кремль теж зробив низку заяв. Зокрема, Росія "як жест доброї волі" передасть Україні 23 важко поранених українських військовослужбовців.

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